Сборная России проведет контрольный матч с Катаром

Сборная России объявила соперников по сентябрьским контрольным матчам. 4 сентября состоится домашняя встреча со сборной Иордании, а 7 сентября россияне сыграют в гостях с Катаром.

Иордания занимает 64-е место в рейтинге FIFA, а Катар расположился на 53-й строчке. Сборная России занимает 35-е место. Ранее российская сборная четыре раза встречалась с Катаром в контрольных играх: в 1996 году россияне победили (5:2), в 2011-м и 2023-м разошлись вничью (1:1), а в 2016-м потерпели поражение (1:2).

В 2025 году сборная России провела четыре товарищеские встречи, разгромив Гранаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1) и сыграв вничью с Нигерией (1:1).