В Татарстане изъяли партию нелегальных иномарок из Абхазии

Республика
7 августа 2025  16:41

Сотрудники татарстанской таможни обнаружили и конфисковали семь иностранных автомобилей, незаконно находящихся на территории республики. Транспортные средства были найдены на парковках Казани и Зеленодольска в ходе рейдовых мероприятий.

Как оказалось, машины были ввезены в Россию через абхазскую границу с временным разрешением на транзит через Краснодарский край. Однако по истечении годичного срока владельцы не выполнили требования законодательства — не оформили постоянные документы и не вывезли транспорт за пределы страны.

В настоящее время все изъятые автомобили помещены на специализированную штрафстоянку.

Новости
В Бульваре на улице Серова завершается вторая очередь благоустройства
Росреестр борется с мошенниками: заблокировано 130 сайтов-двойников
Когда торты пекли дома, а счастье прятали в пельмени
В храме павшим при взятии Казани воинам начались первые службы после реставрации
Авокадо: калорийнее мяса, полезнее овощей
Фрукты, овощи и солнцезащитные очки: что еще поможет поддержать зрение?
Главное - не пропустить первые «звоночки» ишемии