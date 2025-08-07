В Татарстане изъяли партию нелегальных иномарок из Абхазии

Сотрудники татарстанской таможни обнаружили и конфисковали семь иностранных автомобилей, незаконно находящихся на территории республики. Транспортные средства были найдены на парковках Казани и Зеленодольска в ходе рейдовых мероприятий.

Как оказалось, машины были ввезены в Россию через абхазскую границу с временным разрешением на транзит через Краснодарский край. Однако по истечении годичного срока владельцы не выполнили требования законодательства — не оформили постоянные документы и не вывезли транспорт за пределы страны.

В настоящее время все изъятые автомобили помещены на специализированную штрафстоянку.