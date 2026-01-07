«Динамо» СПб нанесло поражение «Барсу»

news_top_970_100
Спорт
7 января 2026  21:58
Автор:
Эдгар Витковский

«Барс» потерпел гостевое поражение от петербургского «Динамо» в игре регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча на берегах Невы завершилась со счётом 1:4. В составе хозяев дубль оформил Даниил Прохоров, по одной шайбе забросили Владислав Котков и Владислав Михайлов. У «Барса» шайбу престижа в концовке матча себе в актив занёс Малик Саберзянов.

Казанская команда собрала за игру 32 минуты штрафа, а «Динамо» удалось дважды реализовать большинство. С 44 набранными очками «Барс» остался на 16-м месте в таблице, а «Динамо» поднялось на 19-ю строчку.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане после снегопада возобновили движение грузового и пассажирского транспорта
«Динамо» СПб нанесло поражение «Барсу»
ВФВ отреагировала на появление тренеров «Зенита» в футболках
Переход Рахмоналиева обошёлся «Сабаху» в 400 тысяч евро
91-летняя жительница Казани: «Зимой я всегда на лыжах!»
91-летняя жительница Казани: «Зимой я всегда на лыжах!»
Между Казанью и Екатеринбургом запускают регулярный автобусный рейс
С улиц Казани за сутки убрали почти 26 тысяч тонн снега
Каток на «Черном озере» в Казани временно закрыли из-за изменения погодных условий