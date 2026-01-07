«Динамо» СПб нанесло поражение «Барсу»

«Барс» потерпел гостевое поражение от петербургского «Динамо» в игре регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча на берегах Невы завершилась со счётом 1:4. В составе хозяев дубль оформил Даниил Прохоров, по одной шайбе забросили Владислав Котков и Владислав Михайлов. У «Барса» шайбу престижа в концовке матча себе в актив занёс Малик Саберзянов.

Казанская команда собрала за игру 32 минуты штрафа, а «Динамо» удалось дважды реализовать большинство. С 44 набранными очками «Барс» остался на 16-м месте в таблице, а «Динамо» поднялось на 19-ю строчку.