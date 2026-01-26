Директор казанской фирмы предстанет перед судом за уклонение от уплаты 22 млн рублей налогов

Город
26 января 2026  20:46

В Казани возбуждено уголовное дело в отношении руководителя местной компании, подозреваемого в крупном уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год бизнесмен вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях с десятью контрагентами.

В результате этих манипуляций государству не было уплачено налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. Противоправная схема была выявлена в ходе совместной проверки, проведённой сотрудниками экономической полиции и налоговой службы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


