Директор казанской УК оштрафован на 50 тысяч за незаконные кладовки в подъезде

Директор управляющей компании «Жилище и комфорт» в Казани поплатился за бездействие в отношении незаконного захвата мест общего пользования в многоквартирном доме. Жилинспекция Татарстана оштрафовала руководителя УК на 50 тысяч рублей после обращения жительницы дома №18А по улице Магистральной, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

В жалобе сообщалось, что в четвертом подъезде дома на этажах были незаконно установлены кладовки, перекрывающие доступ к мусопроводу. Кроме того, на лестничных площадках складировались коляски и велосипеды, нарушая противопожарные нормы. Жительница также отметила, что не смогла добиться решения проблемы через управляющую компанию, так как попасть на прием к директору оказалось практически невозможно.

Проверка Жилинспекции подтвердила факт самозахвата мест общего пользования. Такие действия являются прямым нарушением Жилищного кодекса РФ и Постановления Правительства России. Согласно ст. 36 ЖК РФ, подъезды, лестницы, коридоры и другие общие помещения принадлежат владельцам квартир на праве общей долевой собственности. Уменьшение размера общего имущества возможно только с согласия всех собственников, полученного на общем собрании.

В Жилинспекции напомнили, что размещение личных вещей, включая велосипеды и мебель, на лестничных площадках недопустимо и является нарушением противопожарных норм.

Директору ООО «УК ЖИК» не только назначен штраф, но и выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Таким образом, жильцы дома надеются на скорейшее освобождение захваченных площадей и восстановление законного порядка в подъезде.