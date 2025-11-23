Директора из Татарстана обвиняют в крупном уклонении от налогов

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело против руководителя местной компании «Газ-Автоматика». Её подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В чём обвиняют предпринимателя?

По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор уклонялась от уплаты НДС и налога на прибыль. Для этого она представляла в налоговую инспекцию фиктивные документы о якобы проведённых операциях с 15 контрагентами. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 27 миллионов рублей.

Что предпринято?

Противоправная схема была вскрыта в ходе совместной операции сотрудников СКР, МВД и Федеральной налоговой службы.

Для гарантии будущих выплат по решению суда был арестован автомобиль обвиняемой стоимостью 40 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств дела.