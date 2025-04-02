Для детей мигрантов ужесточили требования к знанию русского языка при зачислении в школу

С 1 апреля дети мигрантов обязаны сдавать тестирование по русскому языку для поступления в российские школы. Первоначальное предложение Рособрнадзора о проходном пороге в 30% правильных ответов было пересмотрено — теперь для успешного зачисления необходимо 90%. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Критерии оценки по классам:

1 класс — 9 из 10 заданий;

2–5 классы — 18 из 20;

6–9 классы — 20 из 22;

10–11 классы — 22 из 24.

Тестирование включает устную и письменную части, а материалы разработаны индивидуально для каждой возрастной группы. По мнению Рособрнадзора, такие меры помогут объективно оценить уровень владения языком, способность ребенка адаптироваться и успешно осваивать школьную программу.

Что будет, если тест не сдан?

При низком результате ребенку предложат дополнительные занятия по русскому языку.

Повторная попытка будет доступна не раньше чем через 3 месяца.

Володин подчеркнул, что Госдума продолжит контролировать применение новых правил, анализировать мнение регионов и педагогов о качестве тестов и их эффективности.

Ранее Минпросвещения уточнило, что успешная сдача теста гарантирует зачисление, а в случае неудачи — поддержку в изучении языка перед повторной попыткой.