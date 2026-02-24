Казань примет международный форум потребкооперации, приуроченный к 195-летию системы

Город
24 февраля 2026  10:00

С 8 по 10 июля столица Татарстана станет площадкой для Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли». Мероприятие приурочено к 195-летию системы потребкооперации России и 110-летию Татпотребсоюза и соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В республике уже создан оргкомитет, подготовка к событию идёт полным ходом, рассказал председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

Участниками форума станут студенты со всей России, а также старшеклассники из районов Татарстана. Организаторы рассчитывают, что знакомство с отраслью поможет привлечь молодёжь в кооперативные учебные заведения и на работу в систему.

Площадка «Казань Экспо» объединит форум с международной выставкой «Агроволга», где представят продукцию кооператоров. Там же развернут музей потребительской кооперации с полномасштабным макетом сельского магазина. Традиционно Раис РТ вручит руководителям райпо специализированный автотранспорт — автолавки, молоковозы, хлебовозы.

В деловой программе — круглые столы и итоговое собрание представителей потребобществ, где подведут результаты работы за 2025 год. Для молодёжи организуют праздник на казанском ипподроме с чаепитием и конными скачками.

Также планируется подписание трёхстороннего соглашения между Татарстаном, Татпотребсоюзом и Центросоюзом России. Напомним, флаг форума республике передали в сентябре прошлого года в Архангельской области.

