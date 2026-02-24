Татарстан к 2030 году нарастит мощности для ИИ в 30 раз - принята новая программа

24 февраля 2026  10:08

В республике утвердили комплексную программу развития искусственного интеллекта и нейросетей до 2030 года. Проект, разработанный в рамках нацпроекта «Экономика данных», представил глава Минцифры РТ Илья Начвин. Данные приводит «Татар-информ».

Один из ключевых блоков — инфраструктурный. За пять лет Татарстан планирует увеличить вычислительные мощности в 30 раз за счёт ежегодной закупки серверов. Оборудование будут использовать для госнужд и сдавать в аренду бизнесу. Особое внимание уделят большим языковым моделям — их планируют дообучать на региональных данных, включая открытые решения.

Сейчас в республике работают 18 дата-центров с суммарным потреблением 256 МВт (для сравнения: во всех регионах Средней Волги — 400 МВт). В ближайшие два года может появиться ещё более 1100 МВт нагрузки — это проекты в Казани, Бугульме, Набережных Челнах, Чистополе и Елабуге.

В 2025 году потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,5% на фоне общероссийского снижения. Драйвером впервые стали не промышленные гиганты, а ЦОДы. Это создаёт новый вызов: цифровая экономика начинает конкурировать за энергию с реальным сектором.

Как отметил Раис РТ Рустам Минниханов, искусственный интеллект сегодня применяется в здравоохранении, строительстве, архивном деле и других сферах. Программа развития ИИ и федеральная инициатива о специальных энергозонах формируют единую стратегию цифровой трансформации региона.

