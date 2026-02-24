В Казани из-за обрыва сети встали трамваи трех маршрутов

Движение трамваев №5, 5а и 7 временно остановлено на участке улиц Закиева — Ломжинская. Причина — повреждение контактной сети, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте аварии работают ремонтные бригады. Предприятие приносит извинения пассажирам и обещает сделать всё возможное для скорейшего восстановления движения.

Это не единичный случай: инфраструктура наземного электротранспорта в Казани серьёзно изношена. В городе 132 км трамвайных путей и 313 км контактной сети. Капитального ремонта требуют 131 км контактной сети и 35 км кабельных линий, а также четыре тяговые подстанции.

Напомним, ранне сообщалось, что на восстановление всей инфраструктуры необходимо порядка 9 миллиардов рублей.