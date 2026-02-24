В Казани из-за обрыва сети встали трамваи трех маршрутов

news_top_970_100
Город
24 февраля 2026  10:31

Движение трамваев №5, 5а и 7 временно остановлено на участке улиц Закиева — Ломжинская. Причина — повреждение контактной сети, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте аварии работают ремонтные бригады. Предприятие приносит извинения пассажирам и обещает сделать всё возможное для скорейшего восстановления движения.

Это не единичный случай: инфраструктура наземного электротранспорта в Казани серьёзно изношена. В городе 132 км трамвайных путей и 313 км контактной сети. Капитального ремонта требуют 131 км контактной сети и 35 км кабельных линий, а также четыре тяговые подстанции.

Напомним, ранне сообщалось, что на восстановление всей инфраструктуры необходимо порядка 9 миллиардов рублей.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани из-за обрыва сети встали трамваи трех маршрутов
В Казани на два месяца закрыли кафе из-за кишечной инфекции у посетителей
Татарстан к 2030 году нарастит мощности для ИИ в 30 раз - принята новая программа
Казань примет международный форум потребкооперации, приуроченный к 195-летию системы
В Татарстане запустили сайт для набора контрактников в Войска беспилотных систем
Татарстан вошел в пятерку регионов с самым высоким качеством жизни в России
Игрушечный автомат
С 25 апреля в Татарстане планируется ввести особый противопожарный режим