В Казани на два месяца закрыли кафе из-за кишечной инфекции у посетителей

24 февраля 2026  10:26

Суд приостановил деятельность заведения общепита на 60 суток после проверки Роспотребнадзора. Поводом стали два экстренных извещения о случаях кишечной инфекции.

В ходе расследования выяснилось, что в кафе отсутствовали условия для приготовления блюд, сотрудники работали без медосмотров и гигиенической аттестации. Не было бактерицидных ламп, моющих средств и дезинфекции. Уборка проводилась некачественно, использовались продукты без маркировки и документов.

Лабораторные исследования подтвердили нарушения: в готовых блюдах и смывах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Деятельность заведения приостановлена, помещения опечатаны. Материалы переданы в суд, который и принял решение о закрытии на 60 суток.

