В Татарстане запустили сайт для набора контрактников в Войска беспилотных систем

В Татарстане начал работу информационный портал, посвященный службе по контракту в Войсках беспилотных систем (ВБС). Об этом сообщил официальный представитель пункта отбора в Казани Егор Горячев ИА «Татар-информ».

На сайте heroes-tatarstan.ru собраны актуальные сведения о денежных выплатах, льготах и социальных гарантиях для контрактников. Ключевая особенность ресурса — возможность быстрой подачи онлайн-заявки. После её отправки с кандидатом свяжутся для личной консультации.

С 1 января 2026 года в республике установлена одна из самых высоких в стране единовременных выплат для заключающих контракт с Минобороны РФ — 2,9 млн рублей. Эта сумма является максимальной в Приволжском федеральном округе. Дополнительно в регионе действует более трёх тысяч муниципальных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей.

Для желающих служить именно в Войсках беспилотных систем функционирует отдельная горячая линия. Чтобы связаться со специалистом, достаточно позвонить по номеру 117 и нажать кнопку 4.

Напомним, контракт с ВБС заключается сроком на один год и не продлевается автоматически. Бойцов обучают управлению всеми типами беспилотников — от знаменитых «Гераней» до гусеничных дронов «Странник» и безэкипажных катеров. Подготовка длится не менее двух месяцев и проходит в соседних с Татарстаном регионах. Интересно, что, по словам военных, высокие шансы на отбор имеют любители компьютерных игр — благодаря развитой моторике и знакомству с интерфейсами управления.

Получить подробную информацию и записаться можно на сайте heroes-tatarstan.ru или лично в пункте отбора в Казани (ул. Аэропортовская, 1/40, тел. 8 (843) 221-44-52). Для жителей других регионов работает круглосуточный номер 8-800-222-59-00.