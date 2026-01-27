Для участия в KazanForum-2026 начался отбор волонтеров

Организаторы XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» открыли прием заявок от волонтеров. К участию приглашаются все желающие старше 16 лет, без верхнего возрастного ограничения.

На форум, который пройдет в 2026 году, планируется отобрать 650 добровольцев. Большинство из них (580 человек) будут представлять Казань, еще 70 приедут из других регионов страны. Волонтеры будут распределены более чем по 25 направлениям работы: они помогут в организации официальных сессий на площадке МВЦ «Казань Экспо», окажут сервисную поддержку гостям и участникам, а также поработают атташе.

Основные требования к кандидатам: возраст от 16 лет, уверенное владение английским языком (уровень не ниже intermediate), а также готовность работать на протяжении всего форума и пройти подготовительные этапы.

Дополнительным преимуществом станет знание других иностранных языков, например, французского или арабского.

Рекрутинговая кампания стартует 10 февраля 2026 года. Кандидатам предстоит заполнить анкету и пройти собеседование, на котором проверят уровень английского. Обучение отобранных волонтеров начнется в середине апреля. Подать заявку можно на официальном сайте форума.