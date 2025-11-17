Дмитрий Квартальнов вновь обыграл «Ак Барс»

«Ак Барс» не совладал с минским «Динамо» - казанцы потерпели домашнее поражение со счетом 3:7, уступая по ходу встречи 1:6. Триумфальный октябрь сменился для команды Анвара Гатиятулина двумя победами в ноябре, а конкуренты по группе лидеров «Востока» уже дышат в спину.

Фото: ak-bars.ru

После победы над другим «Динамо», московским, тренерский штаб казанцев внес две перестановки в состав - в третье звено вернулся Артем Галимов, а вот в воротах впервые с начала месяца появился Михаил Бердин. Возвращение в состав у голкипера выдалось совсем не радужным - на 42-й секунде минское «Динамо» распечатало ворота первым же броском в створ. На дистанции сезона это уже четвертый эпизод, когда Бердин пропускает с первого броска. Ранее он повторял «трюк» в матчах с «Амуром», «Металлургом» и «Авангардом». Все встречи завершились поражением «Ак Барса».

Отыграться казанцам удалось через семь минут - отличился Александр Хмелевский, однако следом хозяева площадки пропустили еще пять шайб подряд. Бердина тренеры заменили при счете 1:3, но встряхнуть команду это не помогло. Разве что процент отраженных бросков у Билялова оказался повыше. На пять минут «Ак Барс» воскрес на стыке второго и третьего периодов: сначала Митчелл Миллер, воодушевленный своим хет-триком в предыдущем матче, совершил красивый голевой проход в большинстве, следом Дмитрий Яшкин сократил отставание хозяев до трех шайб, воспользовавшись суматохой на пятаке. На большее казанцев не хватило - за семь минут до финальной сирены тренеры заменили голкипера на шестого полевого игрока, пропустив седьмую шайбу в пустые ворота.

Фото: ak-bars.ru

Примечательно, что для нынешнего главного тренера «Динамо» Дмитрия Квартальнова эта победа стала пятой подряд над «Ак Барсом». У Анвара Гатиятулина наставник минчан выиграл четыре из четырех очных матча. После ухода из «Ак Барса» Квартальнов неоднократно намекал, что не в полной мере получил возможность раскрыть себя в Казани и имел желание поработать еще как минимум один сезон. При этом после игры в воскресенье специалист отметил, что не следит за календарем и не выискивает в плане регулярки даты матчей с «барсами». Но логично предположить, что для наставника игры с бывшей командой - особый раздражитель.

Казанский клуб тем временем «откатывается» к сентябрьским настройкам, едва нащупав победную систему игры. Ключевая проблема на данном этапе - вратарская. Процент отраженных бросков не впечатляет ни у Билялова (91,4%), ни у Бердина (89,6%), но тренерский штаб при этом упрямо не дает шанса проявить себя вратарям из фарм-клуба. Есть трудности и в линии атаки: голы Александра Барабанова и Брэндона Биро болельщики последний раз видели в начале октября.

И если из провальной ситуации на старте сезона команде удалось выбраться в том числе благодаря удачному календарю, то до конца ноября «Ак Барс» ожидают крепкие соперники: ЦСКА, «Шанхайские Драконы», «Спартак». Хороший повод, чтобы оперативно провести работу над ошибками и вернуться на победные рельсы.