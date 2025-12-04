«Добрая волна»: талантливые дети со всей страны выступили в столице РТ

Вчера, 3 декабря, в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, что расположен в Деревне Универсиады, состоялся праздничный гала-концерт VI ежегодного всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».

Фестиваль проводится с 2017 года по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России Игоря Крутого. В этом музыкальном празднике принимают участие дети от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе имеющие особенности здоровья. В 2025 году на участие в конкурсе было направлено более 2 тысяч заявок. Отборочные этапы проходили в 10 городах России. В итоговых мероприятиях фестиваля принимают участие более 100 одаренных детей со всей страны.

В гала-концерте вместе с юными певцами на сцену вышли Игорь Крутой, Алсу, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, а также певец Акмаль. Ведущими концерта стали Вадим Такменев и Олимпиада Тетерич.

Напомним, фестиваль «Добрая волна» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства РТ и фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторы проекта - Академия популярной музыки Игоря Крутого и мэрия Казани.