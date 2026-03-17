Документальный фильм о поисковиках и легендарном бомбардировщике вышел в сети

17 марта 2026  10:27

Картина «ПЕ-2: крылья памяти» создана казанской студией и посвящена судьбе самолёта Пе-2 и работе энтузиастов, восстанавливающих имена погибших лётчиков. Премьера приурочена к 38-летию первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов, положившего начало официальному поисковому движению в стране.

В фильм вошли редкие архивы, эксклюзивные кадры экспедиций и рассказы участников объединения «Отечество», годами работающих на местах сражений Великой Отечественной. Своим опытом поделились председатель совета объединения Александр Коноплёв и исследователь авиации Илья Прокофьев.

Продюсеры отмечают, что проект призван не только рассказать историю, но и передать чувство сопричастности, а также познакомить зрителя с людьми, которые возвращают память о забытых героях.

Фильм создан в рамках федеральной программы «Карта памяти» и доступен на RUTUBE.

Какую помощь могут получить пенсионеры, студенты и многодетные семьи Татарстана?
Документальный фильм о поисковиках и легендарном бомбардировщике вышел в сети
