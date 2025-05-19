Долги за ЖКХ в Татарстане выросли на 15% и достигли 10,4 млрд рублей

На заседании правительства Татарстана были озвучены тревожные цифры, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства республики. Премьер-министр Алексей Песошин сообщил, что общая задолженность населения за ЖКУ достигла 10,4 млрд рублей, увеличившись за год на 15,3%. Еще в мае 2024 года эта сумма составляла 9 млрд рублей, но менее чем за 12 месяцев приросла более чем на миллиард.

В то же время министр строительства и ЖКХ Марат Айзатуллин отметил снижение долгов со стороны коммунальных организаций. Просроченная задолженность за газ на 1 мая 2025 года составила 206,9 млн рублей, что на 9,4 млн меньше, чем годом ранее. Задолженность за электроэнергию также сократилась — до 31,5 млн рублей, уменьшившись на 5,4 млн.

На заседании подвели итоги отопительного сезона 2024–2025 годов, который продлился с 16 сентября по 16 мая. За этот период в сфере ЖКХ произошло около 4,2 тыс. аварий, из которых 958 пришлось на теплоснабжение. Больше половины этих инцидентов (60%) случились в Нижнекамском районе, остальные — в Казани, Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском и Зеленодольском районах. Водоснабжение и водоотведение также оказались проблемными зонами — здесь зафиксировано 1,8 тыс. аварий.

Для решения инфраструктурных проблем в 2025 году на модернизацию коммунальных сетей направят 11,7 млрд рублей. Из них 3,2 млрд выделят в рамках нацпроекта «Инфрaструктура для жизни» на 36 объектов, а 8,5 млрд рублей по республиканской программе пойдут на ремонт и строительство 100 объектов ЖКХ. Эти меры должны снизить аварийность и улучшить качество коммунальных услуг, однако вопрос погашения многомиллиардных долгов населения остается открытым.