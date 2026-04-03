Дорожные камеры Татарстана за три месяца зафиксировали 3,5 тыс. проездов на красный свет

3 апреля 2026  17:03

С начала 2026 года автоматические комплексы фотовидеофиксации выявили в республике около 3,5 тыс. случаев игнорирования запрещающего сигнала светофора и жеста регулировщика, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

За такое нарушение водителям грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей. При повторном проезде на красный сумма взыскания возрастает до 7,5 тыс. рублей, либо нарушитель может лишиться прав на срок до шести месяцев.

В ведомстве подчеркнули, что это грубое нарушение ПДД — одна из частых причин серьезных аварий с тяжелыми последствиями.

