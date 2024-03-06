Достижения Казани восхищают, проблемы удручают

На последней сессии Казанской городской Думы депутаты обозначили основные проблемные точки, мешающие еще более успешному развитию нашего города.

На XXVIII отчетной сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин в своем ключевом докладе по итогам прошлого года перечислил практически все значимые достижения города. А их накопилось немало! Также он обозначил грандиозные планы на этот год. Один только саммит стран БРИКС чего стоит - событие мирового масштаба! Впрочем, нашему городу к такому не привыкать.

Несмотря на достигнутые успехи, Казань нуждается в дальнейшем развитии. Взять, к примеру, тему строительства жилья. Мэр сообщил, что в прошлом году сдали в эксплуатацию рекордные 1329 тысяч квадратных метров жилья. По программе социальной ипотеки в городе построили 17 высоток. Из них 14 - в «Салават Купере», еще три - в микрорайоне М-14. Уже в текущем году, хотя он только начался, успели сдать еще семь соципотечных домов. И все равно Метшин заявил, что на сегодня соципотечного жилья не хватает.

В ходе доклада прозвучало предложение Метшина, адресованное присутствовавшему на заседании Раису РТ Рустаму Минниханову, объявить 2025-й в республике Годом модернизации коммунальной инфраструктуры, а в этом году поддержать разработку проектов для своевременного включения соответствующих объектов в федеральную программу. Казанцам вряд ли надо объяснять, что в городе не все гладко с коммунальными сетями.

Ближе к концу своего доклада Метшин признал, что казанские власти не смогли оперативно справиться с аномальным снегопадом.

Градус оптимизма заметно снизился и когда пришла пора градоначальнику отвечать на вопросы казанских депутатов.

Сначала депутат Олег Калимов посетовал на то, что второстепенным дорогам, расположенным в казанских поселках, не уделяется должного внимания. Основные ресурсы уходят на оживленные магистрали. А другие дороги убирают и чистят по остаточному принципу. Метшин пообещал разобраться с этим вопросом.

Депутата Динару Халимдарову беспокоит вопрос уплотнительной застройки Казани. Она спросила мэра: всегда ли просчитываются риски при утверждении проектов строительства новых ЖК?

Метшин заверил ее и всех собравшихся, что созданная исполкомом Казани совместно с Минстроем РТ комиссия тщательно разбирает каждый проект. Благодаря распоряжению Раиса республики любое многоэтажное строительство в Казанской агломерации ведется только при соблюдении условия: жилье возводится параллельно с созданием социальной инфраструктуры. Метшин вспомнил, как застраивались Куюки и Новые Салмачи, хоть это и не Казань. По его словам, в 90-е годы была допущена градостроительная ошибка - разрешили застраивать эти территории как попало. И сейчас ситуацию уже трудно исправить. Например, в каком-то месте нужен тротуар, местные жители соглашаются с этим. Но при этом говорят: только не у моего забора! Ну какую ответственную градостроительную политику можно выстроить при таком положении вещей?

Среди отдельных докладов особо выделялась речь директора МУП «Водоканал» Андрея Егорова. Она была буквально пропитана трагизмом. После того как Егоров обрисовал состояние казанских сетей водоснабжения и водоотведения, в пору поразиться, что у нас из кранов вообще течет вода.

По словам руководителя «Водоканала», износ сетей достиг таких значений, что для их замены требуется более 53 млрд рублей. А с учетом модернизации насосных станций, водозаборов, зданий и сооружений общая сумма превысит 127 млрд рублей. Что примерно в 2,7 раза больше всей расходной части бюджета Казани!

Из 2,6 тысячи км сетей, обслуживаемых казанским «Водоканалом», около 2 тысяч км изношено на 70%. Плюс ежегодно ветшает еще по 60 км сетей. Также Егоров уточнил, что с 2009 года выявлено и поставлено на баланс предприятия более 1300 км ветхих бесхозяйных сетей, из них 560 км - в поселках. Поселки - вообще головная боль «Водоканала». Каждые 40 из 100 прорывов случаются именно на поселковых сетях. Большинство сетей в городе старые, их возраст от 30 и аж до 90 лет. Наверное, поэтому за прошлый год произошло 1200 аварий на сетях водоснабжения и 204 аварии на сетях канализации, уточнил Егоров. Статистика неутешительная: за последнее пятилетие количество аварий выросло в два раза. Отметим, в адрес докладчика ни от кого не последовало вопроса о том, как получилось довести до такого состояния вверенное хозяйство.

Егоров же просто попросил еще больше денег. По его словам, только на поддержание сетей в нормативном состоянии требуется более 10 млрд рублей в год. Причем миллиард из этих денег уйдет на разработку проектной документации.

Текущие тарифы на водоснабжение и водоотведение в Казани позволяют направить на обновление сетей лишь 2,6 млрд рублей. Начальник «Водоканала» сказал для примера, что тарифы надо увеличить в 4,5 раза, чтобы покрыть все расходы предприятия. Впрочем, Егоров прекрасно понимает, что жители не готовы к таким «новациям». Поэтому просит деньги из бюджета.

«Из ветхих 5 километров третьего Северного коллектора диаметром 2000 мм завершена реконструкция 2 км. Работы выполнены по улице Чистопольской и по проспекту Ямашева, а также частично по Амирхана. Работы на участке напротив КАИ планируем завершить во втором квартале текущего года. А на участок около «Татнефть Арены» уйдет предположительно 12 месяцев», - отчитался о проводимой работе Егоров. Темпы работы казанцев вряд ли порадуют.

Минниханову до этого был представлен план мероприятий по реконструкции сетей «Водоканала». Только первый этап этого плана предполагает замену сетей на магистральных водоводах по 55 улицам и на магистральных коллекторах по 45 улицам. А это в совокупности 126 км. Интересно, за какое время будет выполнен первый этап, если на замену пары километров сетей ушел не один год.

Выступавший сразу за Егоровым депутат Казгордумы Алексей Серов получил «пас» и не замедлил им воспользоваться. Он обратил внимание на следующий парадокс: тарифы у «Водоканала» постоянно растут, а эффективность работы, напротив, падает. Он высказал мысль, что нельзя все время просто платить. Когда-то надо и спросить про результат.

Также Серов прошелся по казанскому общественному транспорту. Он совершенно справедливо отметил, что после 20.00 количество автобусов на улицах резко падает. Депутат даже показал соответствующий график.

Завершая первую часть сессии, Рустам Минниханов среди прочего остановился на затронутых вопросах ЖКХ и жалобах, которые поступают от граждан по этой теме. Глава Татарстана отметил, что количество обращений казанцев по проблемам ЖКХ в социальных сетях увеличилось в 1,7 раза, в системе «Народный контроль» - на 17%. «Треть жалоб - 34% - вопросы, связанные с авариями в сетях. По данным Минстроя РТ, в городе зафиксирован 2161 аварийный случай. Это где-то семь с половиной аварий в день. Основная часть - 76% - это водоотведение и водоснабжение», - привел невеселую статистику Минниханов.

И сам же предложил выход из ситуации: «Нам необходимо участвовать в федеральных программах модернизации. Нам надо республиканскую программу разработать, и я такое поручение правительству дал. И конечно, надо искать ресурсы».