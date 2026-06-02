Доходы Татарстана в 2025 году превысили 725 млрд рублей

В консолидированный бюджет Татарстана за 2025 год поступило 725 миллиардов рублей доходов, из которых 602 миллиарда составили налоговые и неналоговые поступления. По объёму собственных доходов республика заняла четвёртое место среди всех регионов страны. Такие данные привёл министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

По его словам, исполнение республиканского бюджета по доходам составило 605 миллиардов рублей, из которых 493 миллиарда — налоговые и неналоговые поступления. Самый весомый вклад в собственные доходы внёс налог на доходы физических лиц — в консолидированный бюджет поступило 223 миллиарда рублей.

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет за 2025 год сложились в объёме 112 миллиардов рублей, из них 96 миллиардов перечислены из федерального бюджета.

Расходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 725 миллиардов рублей, республиканского бюджета — 605 миллиардов.

Министр также обратил внимание на распределение налогов, собранных на территории республики. В прошлом году 72% налогов поступило в федеральный бюджет и только 28% осталось в консолидированном бюджете Татарстана. За четыре месяца 2026 года пропорция изменилась незначительно: 70% — в федеральный центр, 30% — в республику.

Председатель профильного комитета Госсовета Леонид Якунин напомнил, что раньше Татарстан оставлял в своём бюджете до 35% средств, а теперь — 28–30%. «Конечно, хочется, чтобы показатель не снижался, но это зависит от общей ситуации», — заметил он.

В целом, по словам Якунина, прошедший год для республики сложился удачно. «Практически все планы выполнены. По доходам Татарстан поднялся на четвёртое место, тогда как раньше занимал пятую–шестую позиции. В прошлом году профинансированы все ключевые направления: социальная сфера, поддержка детей, многодетных семей, участников СВО и других категорий граждан — на эти цели направлено 73 миллиарда рублей. На дорожную инфраструктуру выделено 98 миллиардов рублей», — подчеркнул депутат.