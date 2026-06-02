В Нижнекамске из-за непотушенной сигареты загорелась квартира: пожилая женщина отравилась дымом

2 июня 2026  11:26
Владислав Косолапкин

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на проспекте Химиков, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. Загорелась двухкомнатная квартира, площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Спасатели вывели из задымлённого помещения двоих пенсионеров — 65-летнего мужчину и 70-летнюю женщину. Для этого использовали специальные маски спасаемого. Мужчина не пострадал, а женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

МЧС напоминает: непотушенная сигарета может привести не только к пожару, но и к гибели людей. Никогда не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Перед уходом из дома убедитесь, что сигарета полностью потушена. Установите в квартире пожарные извещатели — они спасают жизни.

