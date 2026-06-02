Татарстанцам напомнили о клещах и мышиной лихорадке

С начала года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом заболели 104 татарстанца. За аналогичный период прошлого года было 94 таких случая.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

- Наши прогнозы о росте заболеваемости на сегодня сбываются, - отметила она. - Рост случаев мышиной лихорадки связан с цикличным подъемом заболеваемости, который наблюдается каждые 3 - 4 года. Половина заразившихся в Татарстане столкнулись с возбудителями инфекции в лесах, там, где не проводятся специальные обработки.

Авдонина также проинформировала, что с начала сезона в больницы Татарстана из-за укусов клещей обратились 3249 человек - в 1,6 раза меньше, чем в прошлом году. Спикер уточнила, что неблагоприятная для клещей погода - холодная и дождливая - стала причиной снижения количества укусов. Но сезонный подъем количества укусов клещей бывает в первой половине июня, а иногда даже в июле, поэтому нужно соблюдать меры профилактики.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что делать, если присосался клещ. Лучше сразу обратиться в медучреждение, чтобы его сняли врачи. Если попасть туда не получается, можно снять его самостоятельно. Для этого подойдут специальные приспособления - их легко купить в интернет-магазинах. Самого клеща надо положить в баночку или контейнер, добавить туда влажную ватку или свежий лист дерева, а потом отдать на анализ. Проверить клеща на возбудителей болезней можно в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана или других лабораториях республики. По результатам анализа врач решит, что делать дальше. Возможно, потребуется срочно ввести иммуноглобулин или пропить антибиотики.

На пресс-конференции проинформировали о завершении эпидсезона по гриппу: фиксируются единичные случаи. Но еженедельно к медикам обращаются около 7 тысяч пациентов, которым диагностируют ОРВИ негриппозной этиологии. Заболеваемость ими не превышает уровня аналогичного периода прошлого года.