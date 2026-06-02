Лето для детей в Татарстане: 240 тысяч ребят отдохнут в лагерях и на море

В республике стартовала летняя оздоровительная кампания. О том, где и как будут отдыхать дети, рассказал на брифинге в Кабмине РТ министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

В этом году планируется, что в лагерях, санаториях и на море побывают 240 тысяч детей и подростков. Только в летние каникулы отдохнут более 175 тысяч ребят. На эти цели из бюджета выделили 3,06 миллиарда рублей. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Кто поедет на море?

Почти 6 тысяч татарстанских детей отправятся на Черноморское побережье. Часть поедет в лагеря Краснодарского края (например, «Витязево» и «Глобус»), часть — в Крым (лагеря «Сатера» и «Сәләт — Ак Барс»).

Кому дадут бесплатные путёвки?

В этом году 53,5 тысячи детей получат путёвки бесплатно. В их числе: дети из семей мобилизованных (запланировано около 9 тысяч путёвок); дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; одарённые дети (победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований); дети, которым нужно восстановительное лечение и реабилитация. Кроме того, более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья смогут отдохнуть в специализированных сменах, а 400 школьников пригласят из городов-побратимов Лисичанска и Рубежного (ЛНР).

Сколько стоит путёвка для родителей?

Стоимость зависит от лагеря. Самое дорогое — отдых на море (около 50–56 тысяч рублей), так как туда входит дорога. В обычных лагерях Татарстана цены такие: республиканские лагеря — 20–26 тысяч рублей; муниципальные лагеря — 6–20 тысяч рублей (самый доступный вариант); коммерческие лагеря — 40–100 тысяч рублей.

Безопасность — главное

Во всех лагерях проверят охрану и пожарную безопасность, питание и соблюдение санитарных норм, работу медпунктов. К работе с детьми допустят только профессиональных вожатых. В этом году в Татарстане запустили «Школу вожатых» — обучение прошли 400 человек.

Чем займутся дети в лагере?

Помимо развлечений, в лагерях запланирована воспитательная работа. Будут проводить «Дни единых действий»: ко Дню России, Дню молодёжи, Дню флага, Дню республики и другим важным датам. Этот год объявлен Годом единства народов России, а также Годом воинской и трудовой доблести. Всем этим темам посвятят отдельные смены и мероприятия.

Что нового?

После капитального ремонта открываются лагеря: «Приазовец» в Анапе и «Следопыт» в Тукаевском районе (там смогут отдыхать сразу 550 детей). Становятся популярнее палаточные лагеря. На их развитие выделили 100 миллионов рублей, так что охват детей увеличится до 2100 человек. Теперь к 65 лагерям проложены дороги с твёрдым покрытием — можно добраться в любую погоду.

Если у родителей возникают вопросы по детскому отдыху, работает круглосуточная горячая линия: 8 (843) 207-28-73.

Кстати, по результатам опросов прошлого года, 97% родителей остались довольны тем, как их дети отдохнули в лагерях Татарстана.