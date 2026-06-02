Из Казани в Камское Устье запустили «метеоры»

30 мая из речного порта Казани отправился первый регулярный рейс скоростного «метеора» в Камское Устье. Маршрут, который был закрыт около 15 лет, наконец восстановили. Запуск стал возможен благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

- Это знаменательный день в истории флота Татарстана: мы на регулярной основе запускаем давно забытый остановочный пункт «Камское Устье», - отметил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин перед отплытием. - Запрос от пассажиров очень велик.

Теперь суда, следующие по маршрутам Казань - Болгар и Казань - Тетюши, будут заходить и в Камское Устье. Время в пути на «метеоре» составляет около часа. В ближайшее время планируют восстановить и причал в соседнем Тенишево - он станет альтернативой на случай, если из-за волн подойти к основному причалу будет сложно.

- Роза ветров, навигационные условия не всегда позволяют подходить к Камскому Устью, - пояснил Роман Лизалин. - Там может быть очень большая высота волны, поэтому всегда в качестве альтернативы существовал Тенишевский причал. Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы срочно восстановить его на том месте, где он был раньше.

Первая остановка экскурсионной программы - смотровая площадка. С высокого берега открывается вид на место, где Волга сливается с Камой, образуя водную гладь шириной более 40 километров. Главная местная достопримечательность - гора Лобач высотой 136 метров, которая изображена на гербе района. Ее история окутана легендами.

Экскурсовод Лариса Варфоломеева поделилась, когда после революции нависла угроза захвата наших земель адмиралом Александром Колчаком, у горы Лобач были вырыты две линии окопов и углубления для пушек. И он не прошел. Она также рассказала, что раньше гора была совершенно голой, без растительности. Старожилы вспоминают, в Камском Устье дожди были редкостью, а засухи случались часто. По их версии, происходило это потому, что гора Лобач нагревалась на солнце и горячий воздух, окружавший ее, рассекал тучи надвое. Как только гору засадили деревьями, дожди стали идти регулярно.

Рассказала экскурсовод и легенду о хане Обаче, у которого было две дочери - Идель и Кама, постоянно ссорившиеся между собой. Отец решил устроить между ними соревнование. Узнав об этом, верховный хан разгневался и превратил Обача в скалу со словами: «Раз ты такой жестокий отец, спокойно смотришь на спор дочерей, значит, у тебя каменное сердце». А дочерей превратил в реки у подножия скалы, чтобы отец вечно смотрел на их спор.

Кстати, известный художник Илья Репин именно в этих местах начал делать наброски к своей картине «Бурлаки на Волге».

Главная природная жемчужина Камского Устья - Юрьевская пещера, единственная доступная для посещения пещера в Татарстане и самая протяженная в Среднем Поволжье. В 2024 году здесь открыли визит-центр, где можно взять каску, фонарик и специальную одежду, а также воспользоваться услугами гида. Внутри - кромешная темнота, а некоторые участки придется преодолевать ползком.

Еще одна гордость района - единственный в Татарстане промышленный виноградник. Сегодня на территории около 9 гектаров выращивают около 60 сортов. Фермеры также начали сажать клубнику и ежевику. Лучшее время для посещения - конец лета или осень.

А в 2016 году в Камском Устье открылся сыроваренный завод. Здесь специализируются на сырах с белой плесенью - камамбер и бри, а также делают обычные домашние сыры. Для туристов организуют экскурсии с дегустацией.