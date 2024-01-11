Дрессировщик Артур Багдасаров: Тигры - не собаки, они не скучают по человеку

Артур работает с тиграми с 15 лет. И его дебют в качестве дрессировщика хищников состоялся именно в Казанском цирке 30 лет назад.

Представляем гостя

Артур Багдасаров родился 27 сентября 1978 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) в цирковой семье. Его отец - известный дрессировщик, народный артист России Михаил Багдасаров. Мама - мастер спорта по акробатике. В 12 лет Артур начал выступать в цирке как дрессировщик с номером «Забавные ослики». Номер был с юмором - один ослик делал все наоборот: все кружились в одну сторону, а он в другую, все перескакивали через барьер, а он перелезал под ним или обходил препятствие. Артур вместе со старшей сестрой Кариной продолжает семейное дело - работает с большой группой тигров.



«Кто впустил ребенка в клетку к хищникам?»

- Артур, приехав сейчас в Казань, вы наверняка вспоминаете свое первое выступление с тиграми...

- Да, страшно подумать: исполняется 30 лет, как я работаю дрессировщиком. Мой первый выход на манеж с тиграми стал для меня полной неожиданностью. Приезжаем на гастроли в Казань, а здесь афиши: «Самый юный в мире дрессировщик Артур Багдасаров!» Я спросил папу: «Что это?» Он улыбнулся: «Наверное, ошибка. Не заморачивайся и не переживай». Ну я и успокоился. Когда до представления оставалось несколько минут, папа зашел в гримерку: «А ты почему еще не в костюме? Быстро переодевайся. Скоро наш выход!» Меня всего затрясло: «Как? Почему?» Я репетировал с тиграми, но чтобы в представлении участвовать... Было страшно, я ходил за папой «паровозиком», размахивал палкой, отдавал тиграм какие-то команды... Это был мой дебют. И это было круто. Представление сняли на видео, запись привезли в Москву. А там поднялся шум: «Кто впустил ребенка в клетку к хищникам? Не положено! Как допустили такое безобразие?» Были серьезные разборки. Папа написал расписку, что берет ответственность за здоровье и жизнь ребенка на себя. Вопрос о том, чтобы мне, 15-летнему, можно было официально работать дрессировщиком тигров, решался на уровне правительства. Разрешение было получено.

- А чем еще запомнилась Казань 1993 года?

- Зрителями. После представления к Карине за кулисами подошли конкретные такие пацаны в тренировочных костюмах с огромным букетом роз. Они вручили Карине цветы и визитку со словами: «Сестра, проблемы будут, звони!»

Непредсказуемая Бетти и безбашенные тигрята

- За столько лет научились не бояться тигров?

- Страха как такового нет. Со временем все чувства притупляются, но надо постоянно помнить, что расслабляться с хищниками нельзя ни на секунду. Наша профессия опасная и сложная, бывают периоды, когда руки опускаются, когда ничего не хочется делать, но приходится. Несмотря ни на что, с тиграми нужно репетировать. Сейчас у нас их 10, и у каждого свой характер. Есть у нас тигрица Бетти - загадочная, непредсказуемая... Недавно на репетиции она вдруг напала на тигра. Почему? Что ей не понравилось? Может быть, весну почувствовала? Пока выступали в Казани, погода менялась несколько раз: то морозы, то оттепель, то снова похолодание. Звери это чувствуют и не поймут: гулять или не гулять? В таком весеннем настроении, когда теплеет на улице, они могут запросто сорвать представление или прямо на манеже устроить шоу 18+...

- Интересно, как вы вводите в программу молодых артистов?

- У нас нет такого, что тигры отработали до старости, потом мы их отправляем на пенсию и набираем молодежь. Наши тигры с нами до конца, и смена поколений происходит плавно. Тигрят вводим в труппу с осторожностью, аккуратно, постепенно знакомим их со взрослыми тиграми. Дети бывают очень наглые, безбашенные. Представьте, лежит грозный тигр, отдыхает, и вдруг к нему прибегает какая-то малолетка: «Давай поиграем!» и начинает таскать его за хвост, уши, усы... И тигр, естественно, дает отпор - может рыкнуть, укусить, отбросить заигравшегося в угол вольера, стукнуть. Тигренок получает хороший урок: так делать нельзя! Если урок пойдет впрок и он научится правильно общаться со старшими, значит, приживется в коллективе.

- Тигры скучают без вас, если уезжаете надолго?

- Нет, они не скучают. Мы животным часто приписываем те чувства, которые хотели бы, чтобы они испытывали к нам. Собака привязана к хозяину и скучает без него. А у тигров нет никакой привязанности. Когда возвращаюсь после отпуска, они, конечно, узнают, могут пофыркать немного: «Пришел, и хорошо...» Мы с ними практически с их рождения и до смерти, но я не могу вот так запросто подойти к тигру, обнять его, потискать, почесать за ушком. Он предупреждающе фыркнет: «Не трогай меня, я же тебя не трогаю!»

«Пока тигр тебя не поест, ты не осознаешь всей опасности хищника»

- В 2006 году во время представления на вас напал Цезарь, но вы все равно продолжили с ним работать...

- Нападение Цезаря было случайностью. Во время представления он зацепился когтем за защитную сетку, а я его в это время отправил на трюк. Он пошел на трюк, прыгнул, почувствовал боль, не понял: что, откуда, почему? И от боли, испуга кинулся на того, кто в тот момент был ближе к нему, - на меня. К счастью, Карина с папой отбили меня... В больнице думал: «Все! Хватит. Пора бросать это дело. Жизнь важнее». Но через четыре месяца снова вышел на манеж.

- Страшно было?

- Папа говорил: пока тигр тебя не поест, ты не поймешь и не осознаешь всей опасности хищника, не поверишь, что это может случиться с тобой. И когда это случилось со мной, я понял, что это вообще невесело. Появился страх, которого раньше не было. Как чувствует себя водитель, который впервые после аварии сел за руль? Сначала он ездит осторожно, как паинька - не больше 50 км в час, но постепенно чувство страха притупляется, и он начинает гонять, как прежде. И здесь то же самое. Заходить в клетку было страшно. Я знал, что Цезарь ничего не забыл, и он понимал, что я все помню. У нас с ним по обоюдному мужскому согласию установился военный нейтралитет. Мне приходилось всегда держать его в поле зрения, всегда быть начеку. После происшествия мы с Цезарем отработали еще четыре года. Все было замечательно. В 2010 году на гастролях в Китае он заболел панкреатитом и умер на моих руках. Тигры болеют теми же болезнями, что и люди, - от простого кашля до онкологии. Терять их очень больно.

- Артур, вы в жизни боитесь чего-нибудь?

- Наверное, боюсь высоты. Вы на стройке бывали? Поднимаешься по лестничным пролетам без перил, и становится реально страшно... Если бы была хоть какая-то реечка, ниточка, за которую можно было бы держаться, было бы спокойнее.

Высоты боюсь, но часто приходится летать. Не понимаю людей, которые садятся в самолет и начинают бояться. Какой смысл бояться, когда ты уже полетел и от тебя уже ничего не зависит? Боишься летать - поезжай поездом...

Никогда не буду прыгать с парашютом. Объясню почему: это больше не от страха, а от недоверия. Я не знаю, кто и как готовил этот парашют к прыжку, раскроется ли он. Здесь многое зависит от человеческого фактора. Это неоправданный риск.

Боюсь, когда приходится сталкиваться с чем-то необъяснимым, непонятным. Например, ночью вдруг может накрыть безотчетный страх. Это может показаться смешным, когда взрослый здоровый мужик лежит в кровати и боится каких-то «бабаек»... Ты вскакиваешь, включаешь свет - никого нет.

«Одно время цирк стал превращаться в детский сад»

- За последние 30 лет цирк изменился?

- Одно время цирк стал превращаться в детский сад. Но современный цирк уже другой. Сегодня это, пожалуй, единственное место, куда можно прийти всей семьей: дети, родители, бабушки, дедушки, среди зрителей много молодежи. Слава богу, во многих городах реконструировали здания цирков. Казанский цирк после реконструкции вмещает две тысячи зрителей. Это самый большой цирк в стране. В каком еще учреждении культуры есть зал на две тысячи мест и где практически всегда аншлаг? Здесь новый звук и свет, в Казанском цирке сохранился живой оркестр, активно работает цирковая школа! Больше в России такого цирка нет.

- Ваши сыновья продолжат цирковую династию Багдасаровых?

- Старшему сыну Ричарду скоро исполнится 23. Он гимнаст, работал у нас в программе. Отслужил в армии и сказал: «Не нужен мне никакой цирк, буду стучать на барабанах!» Какой он музыкант - не могу сказать, но стучит на барабанах громко.

Младшему сыну Марку - 6. Когда он приходит в цирк, ему, как и всем детям, все интересно. Но, думаю, вряд ли я буду настаивать на том, чтобы он связал свою жизнь с цирком, потому что понимаю, насколько это сложно. Цирковой артист должен уметь все. Мы с Кариной отработали практически во всех цирковых жанрах: джигитовка, акробатика, жонглирование, иллюзия. Постепенно все жанры отошли на второй план, и осталась работа с хищниками.

Я с детства хотел быть как папа. У меня, наверное, не было выбора. Вот многие родители хотят, чтобы дети продолжали их дело. Но здесь главный вопрос: а насколько это надо или не надо самим детям?