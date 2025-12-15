Дублирующую магистраль для Оренбургского тракта в Казани планируют сдать к 2028 году

15 декабря 2025  10:09

Крупная транспортная разгрузка юго-западного направления Казани может быть осуществлена в ближайшие годы. По словам директора Института пространственного планирования Татарстана Олега Григорьева, возведение дублера Оренбургского тракта способно завершиться до конца 2028 года.

Эксперт подчеркнул, что реализация проекта напрямую зависит от бесперебойного финансирования. «При благоприятных условиях весь комплекс работ может быть выполнен к обозначенному сроку. Проект, безусловно, сложный, но он жизненно важен для перспективного развития транспортной системы города», — пояснил Григорьев в интервью информагентству «Татар-информ».

На сегодняшний день строительные работы уже ведутся на первом участке — от развязки с федеральной трассой М-12 до поворота на поселок Столбище. Следующей ключевой фазой станет продление новой дороги до магистрали Казань — Боровое Матюшино, известной среди автолюбителей как «бетонка». Этот масштабный проект призван существенно улучшить логистику и снизить нагрузку на существующие вылетные магистрали.

