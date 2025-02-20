ДУМ РТ объявили расписание поста в Рамадан

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана опубликовало расписание поста на священный месяц Рамадан, который в 2024 году начнется с заходом солнца 28 февраля и продлится до 29 марта. Верующие должны завершить утренний прием пищи (сухур) до начала утренней молитвы (фаджр), а разговение (ифтар) наступает с заходом солнца во время вечерней молитвы (магриб).

Расписание поста в первый день Рамадана

В первый день Рамадана, 1 марта, мусульманам Татарстана предстоит воздерживаться от пищи и питья с 4:31 до 17:19. Это означает, что сухур необходимо завершить до 4:31 утра, а ифтар начнется после 17:19 вечера.

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Особенности месяца Рамадан

Рамадан — это священный месяц для мусульман, во время которого верующие соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья и других запретных действий в светлое время суток. Пост является одним из пяти столпов ислама и направлен на укрепление духовности, самодисциплины и сострадания к нуждающимся.

Праздник разговения — Ураза-байрам

Завершение месяца Рамадан ознаменуется праздником разговения — Ураза-байрам, который в этом году состоится 29 марта. В этот день мусульмане собираются на праздничную молитву, посещают родных и близких, а также раздают милостыню (закят аль-фитр).

Советы для соблюдающих пост

- Сухур: Старайтесь употреблять питательную и сытную пищу, чтобы сохранить энергию на весь день.

- Ифтар: Начинайте разговение с фиников и воды, как это делал пророк Мухаммед (мир ему).

- Вода: Пейте достаточное количество воды между ифтаром и сухуром, чтобы избежать обезвоживания.

- Духовная практика: Уделяйте время молитвам, чтению Корана и благотворительности.

Расписание на весь месяц

ДУМ Татарстана рекомендует верующим следить за точным временем сухура и ифтара, которое может незначительно меняться в зависимости от географического положения и времени восхода и захода солнца.