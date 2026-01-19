ДУМ Татарстана определило размеры фитр-садака и фидии на Рамадан-2026

19 января 2026  16:23

Духовное управление мусульман Татарстана утвердило размеры обязательных пожертвований на период Рамадана, который начнётся 18 февраля после захода солнца, а первый день поста придётся на 19 февраля.

Для верующих, не имеющих возможности соблюдать уразу по состоянию здоровья и не способных восполнить пост, установлен размер фидия-садака — 450 рублей за каждый пропущенный день.

Размер фитр-садака зависит от уровня достатка. При наличии нисаба по серебру в 120 тыс. рублей выплата составит 200 рублей. Для мусульман, чей доход достигает нисаба по золоту (940 тыс. рублей), сумма фитра определена в 1200 рублей. Тем, кто не располагает минимальным уровнем имущества, выплата фитр-садака не требуется.

Решение принято Советом улемов и Советом казыев ДУМ РТ и будет действовать на протяжении всего священного месяца.

