Два игрока покинули УНИКС

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Спорт
7 июля 2026  13:39
Автор:
Эдгар Витковский

Ещё два баскетболиста покинули казанский клуб в связи с истечением срока действия контрактов. Пресс-служба сообщила об уходе разыгрывающего Пэриса Ли и форварда Александра Стуленкова. Ли за сезон отыграл 30 матчей, набирая 10,4 очка при 5,2 результативных передач, 1,6 подборов и 1,2 перехватов. Стуленков провёл в составе УНИКСа три года. В сезоне 2025/26 он провёл 13 матчей, набирая 2 очка при 0,8 передач. Отметим, что за летнее межсезонье количество игроков, ушедших из УНИКСа, достигло 13 человек. Пополнили состав два новичка: защитники Си Джей Брайс и Никита Михайловский.

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