Две КВН команды из Татарстана по результатам «КиВиН-2026» получили места в Высшей лиги

В фестивале, который проходил в Сочи в течение 2 недель, участвовали 600 команд веселых и находчивых из России и других стран. Республику Татарстан представляли 14 команд. Десять из них прошли во второй тур.

По информации пресс-службы КВН РТ, во второй тур от Татарстана прошли команды:

– «4 татарина» (Республика Татарстан) ;

– «ИНДА» (Набережные Челны);

– «Каракуз» (Альметьевск);

– «Стелла Магнетик» (Набережные Челны).

Повышенный рейтинг получили команды:

– «Паласком» (Актаныш);

– «Хасан Туфан» (Казань, Альметьевск);

– «ОНА» (Казань, Москва);

– «СБС» (г.Казань);

– «Карла Маркса» (г.Казань);

– «Нелогичные» (г.Набережные Челны, ПАО «КАМАЗ»).

Помимо этих команд, участниками сочинского фестиваля стали команды:

– «Потерянное поколение» (г.Казань);

– «Нелужа» (г.Казань);

–«Дюдюка Барбадюка» (г.Казань);

– «Сборная Кряшен» (г.Казань).

По итогам сочинского фестиваля, сразу несколько команд из Татарстана добились высоких результатов и вошли в телевизионные лиги КВН сезона 2026 года:

Команда из Набережных Челнов «Инда» и команда «Каракуз» из Альметьевска прошли в Высшую лигу КВН — главную юмористическую площадку страны. Эти две команды удержали позиции 2025 года.

Команда «Стелла Магнетик» из Набережных Челнов вошла в состав Премьер-лиги КВН.