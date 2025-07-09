«Джаз в Кремле»: 19 лет импровизации, диалога и философии

Во дворе Присутственных мест стартовал 19-й сезон фестиваля «Джаз в Кремле», который уже стал неотъемлемой частью летней культурной жизни Казани. Автор и вдохновитель проекта Ольга Скепнер рассказала о том, как менялся фестиваль, какие сюрпризы ждут зрителей в этом году и почему джаз - это не просто музыка, а целая философия.

​​​​​​Фото: Эмилио Гонсалес

Фестиваль начинался в 2006 году с камерных встреч на открытом воздухе, где главным были не техническое оснащение, а атмосфера творчества. «Начинали с коврика на земле и колонок. Потом появился маленький подиум. Мы собирались, как друзья - музыканты, зрители, случайные прохожие. Дождь лил, колонки хрипели, но энергия была настолько сильной, что никто не уходил. Сейчас у нас профессиональная сцена, свет, звук, но мы стараемся сохранить ту самую искренность», - вспоминает Ольга.

«Джаз - это не просто жанр, а способ мышления, - заметила Ольга. - Он учит нас слышать друг друга, находить общий язык без слов, чувствовать ритм жизни. Когда музыканты выходят на сцену, они не просто исполняют заранее написанные ноты - они проживают музыку здесь и сейчас. И в этом вся суть».

Ольга убеждена, что джаз - это искусство, которое требует от слушателя не пассивного потребления, а соучастия. «В опере или симфоническом концерте ты погружаешься в готовую форму. А джаз - это процесс, где ты становишься соавтором.

Музыкант играет, а публика отвечает ему аплодисментами, вздохами, даже молчанием. Это диалог, который рождается в реальном времени».

За 19 лет «Джаз в Кремле» вошёл в топ-5 лучших джазовых фестивалей России, и каждый год организаторы стараются удивлять публику новыми именами и неожиданными коллаборациями. В этом году программа фестиваля - это путешествие по разным стилям джаза: от босса-новы и свинга до фанка и блюза. Говоря о современном джазе, Скепнер отмечает его удивительную способность вбирать в себя самые разные влияния - от этники до электроники. «Сегодня джаз уже не живет в строгих рамках. Он взаимодействует с хип-хом, роком, фолком, и в этом его сила. Но важно, чтобы за экспериментами не терялась душа. Импровизация - это не хаос, а высшая форма порядка, где каждый звук на своём месте».

Ещё одна важная для Ольги Скепнер тема - развитие джазового образования в России. «У нас потрясающие музыканты, но им негде учиться и негде играть. Нужны клубы, школы, фестивали-лаборатории, где можно пробовать новое без страха ошибиться. Джаз не может существовать в вакууме - ему нужна среда, где его будут не только слушать, но и понимать».

Особое внимание Ольга уделяет воспитанию новой аудитории.

«Многие думают, что джаз - это сложно и для избранных. Но это не так. Просто нужно дать себе возможность его почувствовать. Как-то после концерта ко мне подошла девушка и сказала: «Я никогда не слушала джаз, но сегодня что-то во мне перевернулось». Вот ради таких моментов мы и делаем фестиваль», - поделилась она.