Казань примет соревнования по настольному теннису в рамках форума РОСТКИ

17 августа в столице Татарстана пройдут сразу два значимых теннисных турнира. Дневная программа начнется с соревнований среди юных спортсменов до 16 лет, где 96 участников из 24 спортивных школ республики поборются за победу в командном зачете. После финальных матчей состоится мастер-класс от действующих чемпионов России.

Вечером стартует традиционная «Вечерняя лига» с участием известных политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов. Особенностью турнира станет парный формат, где каждый гость сыграет в дуэте с титулованным теннисистом. Среди заявленных звезд – чемпионы России Мария Тайлакова и Екатерина Зиронова. Ожидается участие министра спорта РТ Владимира Леонова и других почетных гостей.

Мероприятия проходят в рамках III Международного форума «РОСТКИ», укрепляя спортивные связи между Россией и Китаем.