«Единство сердец»: в Казани завершился фестиваль «Восточный базар»

В концертном зале «Пирамида» состоялся гала-концерт, поставивший яркую точку в 12-дневном марафоне международного фестиваля «Восточный базар». Как отметили организаторы, эти дни стали для всех участников и зрителей «моментом единения не только культур, но и сердец».

География фестиваля поражает: в этом году в Казань приехали 326 артистов из регионов России (включая Крым, Дагестан, Башкирию и др.), а также из Сербии, Китая, Узбекистана, Марокко, Индии, Катара и многих других стран.

Колорит и традиции: почти все выступления прошли в аутентичных национальных костюмах и с традиционными инструментами. Например, дуэт из Гагаузии исполнил песню под аккомпанемент найя, а дагестанский коллектив «Дербент» показал зажигательные аварские и кумыкские танцы.

«В музыке есть спасение»: Сербский дуэт сестер Гобович поделился, что их песни говорят о вере, семье и любви. Артистки признались, что влюбились в Казань и планируют вернуться сюда в следующем году.

Фестиваль «Восточный базар» проводится в столице Татарстана с 2022 года и с каждым разом собирает все больше участников и зрителей.