Экономия бюджета Татарстана на закупках превысила 5 млрд рублей

Республика
10 декабря 2025  15:36
Автор:
Владислав Косолапкин

В этом году система государственных закупок в Татарстане позволила сэкономить 5,3 млрд рублей бюджетных средств, сообщает председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Отмечается, что с начала текущего года участники закупочной системы из республики опубликовали извещения на общую сумму свыше 270 млрд рублей, заключив контрактов на 262 млрд рублей.

Особое внимание в своей работе ведомство уделяет импортозамещению и поддержке отечественных производителей. Как отметил Зиатдинов, законодательно закреплён полный запрет на приобретение иностранных промышленных товаров и программного обеспечения при наличии российских аналогов. Кроме того это касается радиоэлектроники, продуктов питания, медицинских изделий и лекарств.

«Эти меры направлены на стимулирование импортозамещения, поддержку отечественных производителей в системе государственных закупок», — подчеркнул глава комитета.

В рамках нацпроектов за 11 месяцев текущего года заключено 430 контрактов на сумму более 27 млрд рублей. Проекты «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Продолжительная активная жизнь» и «Семья» получили наибольшее количество контрактов.

