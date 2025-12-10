В Казани помогает адаптироваться мигрантам: уже более 7000 человек прошли обучение

В Казани работает пилотный проект по адаптации иностранных граждан — Центр социальной и культурной адаптации. За год его лекции о жизни в России прослушали более 7000 мигрантов, в основном из стран СНГ. Центр открылся по адресу ул. Хади Такташа, 124, в рамках проекта Федерального агентства по делам национальностей.

Подробнее об этом рассказали в ходе заседания рабочей группы Координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Казани под председательством заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани Азата Абзалова.

По данным на 1 декабря, в Казани на миграционном учете состоит почти 48 тысяч иностранцев. За 11 месяцев этого года в город прибыли граждане 172 стран, чаще всего — для работы и учёбы. Основные страны исхода — Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Китай и Киргизия.

На занятиях мигрантам объясняют миграционное и трудовое законодательство, рассказывают о правилах поведения в России, а также проводят профилактику экстремизма. Информационные брошюры с важными номерами телефонов издаются на шести языках. Особое внимание уделяется студентам — уже обучено 3500 человек. Также консультации получили более 450 иностранцев, а для их работодателей провели специальные инструктажи.

Параллельно в республике развивается ещё один важный проект — инновационные самоучители языков народов Татарстана. Поддержанные главой республики, эти пособия помогают изучать татарский, марийский, чувашский и другие языки с точки зрения человека, который сам их осваивал с нуля. Такими учебниками уже пользуются в крупных вузах, включая РУДН и МГИМО.