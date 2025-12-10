Фестиваль «Балкыш» для старшего поколения набирает силу

Республика
10 декабря 2025  15:41
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани дан старт новому, девятому сезону республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние»). На организационном заседании в Госсовете РТ обсудили планы проведения масштабного творческого смотра, который с каждым годом привлекает все больше участников.

Председатель Государственного Совета Татарстана, глава оргкомитета фестиваля Фарид Мухаметшин отметил, что «Балкыш» стал крупнейшим проектом в республике по поддержке творчества пожилых людей и занял достойное место в культурной жизни региона.

«За короткое время фестиваль завоевал большой авторитет и признание у населения», — подчеркнул Мухаметшин.

Цифры подтверждают его слова: если в 2012 году в первом фестивале участвовали около 3,5 тысяч человек, то в восьмом сезоне выступили уже более 25 тысяч исполнителей. За все годы в проекте приняли участие свыше 125 тысяч ветеранов. География фестиваля постоянно расширяется, а уровень мастерства самодеятельных артистов растет.

Новый цикл фестиваля пройдет в несколько этапов:

  • Муниципальные отборы стартуют в ближайшее время.
  • Зональные туры запланированы на март-апрель 2026 года в семи городах республики.
  • Заключительный гала-этап состоится в мае 2026 года.

Отметим, что фестиваль будет приурочен к Году воинской и трудовой доблести в РТ и 40-летию Региональной общественной организации ветеранов республики.

Председатель ветеранской организации Хабир Иштиряков поблагодарил руководство республики за поддержку и отметил объединяющую силу фестиваля: на одной сцене выступают представители разных национальностей, с уважением исполняя песни и танцы друг друга.

Фарид Мухаметшин, подводя итоги, высказал идею о расширении географии «Балкыша» и проведении концертов в соседних регионах. Он отметил, что фестиваль помогает укреплять межнациональное единство, сохранять культурное наследие и вовлекать старшее поколение в активную общественную жизнь.

