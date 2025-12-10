В Казани в 2026 году планируют реализовать 27 муниципальных программ

Город
10 декабря 2025  18:03

Сегодня, 10 декабря, состоялось заседании президиума Казанской городской Думы, на нем были представлены основные направления работы на 2026 год. Председательствовал на заседании мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в ходе выступлений депутатами было обсуждено реализация 27 муниципальных программ, развитие городской инфраструктуры и совершенствование нормативной базы.

Согласно отчету, ключевыми задачами на следующий год станут:

  • Развитие спортивной инфраструктуры с открытием секций на базе школ
  • Снижение объемов производимого мусора
  • Создание диалоговых площадок для бизнеса и профильных специалистов
  • Развитие патриотического и эко-инклюзивного туризма
  • Создание единого центра для изучения родных языков

Помимо прочего, особое внимание будет уделено реконструкции инженерных сетей, модернизации жилого фонда и адаптации советского опыта пионерского движения в современных детских лагерях. Мэр Казани поручил взять на контроль выполнение всех озвученных инициатив.

Следующая сессия городской Думы запланирована на 17 декабря.

