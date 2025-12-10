В Казани в 2026 году планируют реализовать 27 муниципальных программ

Сегодня, 10 декабря, состоялось заседании президиума Казанской городской Думы, на нем были представлены основные направления работы на 2026 год. Председательствовал на заседании мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в ходе выступлений депутатами было обсуждено реализация 27 муниципальных программ, развитие городской инфраструктуры и совершенствование нормативной базы.

Согласно отчету, ключевыми задачами на следующий год станут:

Развитие спортивной инфраструктуры с открытием секций на базе школ

Снижение объемов производимого мусора

Создание диалоговых площадок для бизнеса и профильных специалистов

Развитие патриотического и эко-инклюзивного туризма

Создание единого центра для изучения родных языков

Помимо прочего, особое внимание будет уделено реконструкции инженерных сетей, модернизации жилого фонда и адаптации советского опыта пионерского движения в современных детских лагерях. Мэр Казани поручил взять на контроль выполнение всех озвученных инициатив.

Следующая сессия городской Думы запланирована на 17 декабря.