В Казани на обработку дорог от гололедицы вывели 41 единицу техники

Коммунальные службы Казани приступили к активной обработке улично-дорожной сети для предотвращения образования гололеда. На маршруты вышла 41 комбинированная дорожная машина, которая проводит посыпку противогололедными материалами.

Как сообщили в городском комитете благоустройства, предприятия ведут постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и оперативно реагируют на первые признаки образования наледи.

Необходимость в усиленных мерах подтверждается прогнозом погоды. По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие сутки ожидаются снегопады различной интенсивности, местами возможна метель. Температура будет колебаться от -1 до -12 градусов, что создает условия для образования гололедицы. Ветер юго-западного направления достигнет скорости 7-12 м/с с порывами до 15 м/с.