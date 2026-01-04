Экс-глава Минэкологии Татарстана Шадриков перешел на работу в Минприроды РФ

Россия/Мир
4 января 2026  11:23

Бывший министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков назначен руководителем департамента, отвечающего за водные ресурсы, в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Информацию подтвердили в республиканском Минэкологии и федеральном ведомстве.

На новом посту он будет заниматься формированием госполитики в сфере водного хозяйства, курировать проекты по восстановлению крупных водоёмов страны — в том числе Волги и Байкала, а также вопросы управления гидросооружениями и развития отрасли в целом. К исполнению обязанностей Шадриков приступит после завершения январских праздников.

Александр Шадриков возглавлял Минэкологии Татарстана с 2018 года. За это время в республике были реализованы масштабные программы по оздоровлению Волги и экореабилитации Казанки. Ранее он также руководил Дрожжановским районом. О его уходе с республиканского поста накануне сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

