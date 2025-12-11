Татарстан сохранил первое место в ПФО по объему сданного жилья

11 декабря 2025  15:52

Татарстан продолжает лидировать среди регионов Приволжского федерального округа по вводу в эксплуатацию нового жилья. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

По итогам января-октября текущего года республика заняла пятую позицию в общероссийском рейтинге, уступая только Московской области, Краснодарскому краю, Москве и Ленинградской области.

«В ПФО мы занимаем лидирующую позицию, уверенно идем», — подчеркнул Айзатуллин.

По состоянию на 11 декабря 2025 года в Татарстане было введено в эксплуатацию 3,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Значительную часть этого объема составило индивидуальное жилищное строительство — 2,4 миллиона «квадратов». На долю многоквартирных домов пришлось 796 тысяч квадратных метров, а на социальную ипотеку — 162 тысячи.

Министр отметил, что показатель по вводу жилья до конца года еще увеличится.

