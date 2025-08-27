Эксперты клуба «Волга» обсудили феномен лидерства Республики Татарстан

В Казани на площадке Национальной библиотеки РТ состоялось заседание экспертного клуба «Волга». На встрече, посвященной теме «Драйверы развития регионов», федеральные и региональные аналитики, политологи и представители власти проанализировали факторы, позволяющие Татарстану на протяжении многих лет сохранять статус одного из безусловных лидеров среди субъектов РФ.

Модератор заседания - политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, предложил обсудить, какие драйверы развития есть сегодня у российских регионов на примере Татарстана.

Залог успеха и процветания - ставка на будущее

- Драйвер развития Татарстана в том, что наша республика, во-первых, многоотраслевая, с очень насыщенным производством. Приведу только одну цифру: мы прошлый год закончили с региональным продуктом 5,2 триллиона рублей, при этом региональный продукт суммарно вырос в три раза. А объем инвестиций в основной капитал превысил 1 триллион рублей, что закладывает прочный фундамент для будущего. Безусловно, наше сельское хозяйство тоже достойно называться одним из мощных драйверов развития Татарстана. Мы в первой тройке регионов Российской Федерации по объему валовой продукции сельского хозяйства, хотя климатические условия у нас не такие благоприятные, как в Краснодаре или Ростове-на-Дону, - отметил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выделил четыре системных фактора, объясняющих феномен Татарстана. Первый - это продуманность, системность и умение критически оценивать себя и работать с общероссийскими трендами. Второй - высокая политическая активность и грамотные коммуникации.

Третий - рациональное управление. Четвертый фактор - определенное везение. Однако ключевым он назвал именно способность республики десятилетиями удерживать лидерский статус, в то время как другие регионы-фавориты часто его теряют. Особо он отметил ставку Татарстана на будущее, яркий пример этого - самый молодой город России Иннополис, который изначально многими воспринимался как авантюра, а сегодня является современным городом, задающим тренды в сфере IT.

- Умение не спугнуть, не расплескать, быть достаточно активными и агрессивными в продвижении себя, а иногда взять паузу и не бежать впереди паровоза - это важно. В Татарстане это понимают, - так Михаил Юрьевич охарактеризовал подход Татарстана к решению любых вопросов.

Его мнение поддержал первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов:

- Основа успеха республики - политическая воля, амбиции и ответственность. Без этого вы постройте хоть 100 Иннополисов, ничего не получится. Татарстан не боится пробовать новое и находить свои ниши даже в условиях высокой конкуренции.

Инициативы Татарстана становятся золотыми стандартами для всей страны

- Мы действительно во многих вопросах первые: первые стали осуществлять программные цели для решения актуальных социальных проблем. В свое время поставили вопрос, что нам нужны школы, которые по современным стандартам готовят будущих специалистов для нашей страны, республики. Капитальный ремонт школ - это программа, которую мы начали реализовывать независимо от того, сельская школа или городская. И Россия тоже пошла по этому пути - капитальный ремонт школ стал федеральной программой.

Мы первыми в России стали обеспечивать детей младших классов в школах бесплатным горячим питанием. Сегодня горячее питание получают ученики начальной школы по всей стране. И таких проектов у нас в республике очень много, будь то благоустройство дворов, общественных пространств или вопросы, связанные со здравоохранением, капитальным ремонтом и строительством детских поликлиник, перинатальных центров, - рассказала депутат Госдумы РФ восьмого созыва от Татарстана Татьяна Ларионова. - Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по рождаемости на тысячу населения, а количество многодетных семей за последние 12 лет увеличилось в 2,5 раза. Этот демографический прорыв стал возможен благодаря комплексной системе поддержки семей, которая была разработана в Татарстане много лет назад и стала золотым стандартом для всей страны. И еще один важный фактор благополучия республики - в Татарстане проживают представители 175 национальностей и народностей. Межнациональное и межконфессиональное согласие - это залог того, что любому человеку здесь комфортно жить, работать, воспитывать детей.

Инвестиции в человеческий капитал - главный драйвер развития Татарстана

О развитии столицы как об удачной урбанистической модели высказался референт Управления Президента РФ по общественным проектам Владимир Костеев. Он пояснил, что люди едут в большие города, такие как Казань, чтобы получить широкий диапазон возможностей для выстраивания социальных связей и реализации различных социальных ролей - от зрителя в театре до спортсмена. Высокое качество городской среды и созданные условия отвечают этой потребности, делая город привлекательным для жизни и миграции.

- Главное конкурентное преимущество Татарстана - именно управленческие компетенции. Это не про деньги, а про управленческие практики, про грамотное, продуманное проектирование, про умение работать в команде, брать на себя ответственность. И что еще очень важно - про умение реализовывать самые смелые проекты, - подчеркнул эксперт.

Директор Департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований» Дарья Кислицына выделила три ключевых драйвера развития республики: преемственность стратегического курса, умение эффективно доносить свои проекты до федерального уровня и смелость в продвижении собственной повестки. Она высоко оценила системность работы, в том числе на примере Штаба общественной поддержки, где вниманием охвачены все ключевые программы - от поддержки семей и участников СВО до молодежной политики и благоустройства.

Генеральный директор ГК «Технократия» Булат Ганиев рассказал о лидерстве Татарстана в сфере IT и технологического предпринимательства. Это стало возможно благодаря трем факторам: системные инвестиции в инфраструктуру - как бизнес-парки, так и дороги, открытый культурный контекст, благоприятный для инноваций, и мощная кадровая база, обеспечиваемая ведущими вузами страны.

В заключение эксперты пришли к мнению, что феномен Татарстана - это не случайность, а результат долгой, системной и преемственной работы сильной управленческой команды, которая сочетает в себе политическую волю, амбиции и высочайшую ответственность перед населением. Умение республики быть бенефициаром общероссийских трендов, инвестировать в человеческий капитал и создавать комфортную среду для жизни и бизнеса позволяет ей не только сохранять лидерские позиции, но и уверенно смотреть в будущее, ставя амбициозные, но достижимые цели.