Как защитить себя от мошенников: советы Минцифры Татарстана

Главный совет — активнее использовать возможности отечественного мессенджера MAX и портала «Госуслуги».

На пресс-конференции, посвященной борьбе с мошенничеством, заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев напомнил, что на портале госуслуг можно настроить вход через мессенджер MAX. Это не просто альтернативный способ авторизации, а дополнительный уровень защиты. Когда человек заходит на портал таким образом, он лишний раз задумывается: действительно ли ему нужно это сделать? Может, его торопят мошенники? Рекомендуется установить такой вариант входа не только себе, но и пожилым родственникам, знакомым — всем, кто может быть наиболее уязвим.

Маркировка звонков и предупреждения

Уже успешно работает система маркировки звонков. Рядом с номером входящего вызова отображается информация о компании или характере услуги. Если подписи нет — это повод насторожиться и подумать, стоит ли вообще отвечать.

В мессенджере MAX появилась функция, которая предупреждает, что звонящего нет в вашей телефонной книге. Значит, это не близкий человек и не тот, чьего звонка вы ждете. В настройках безопасности можно вообще ограничить входящие вызовы только теми, кто есть в контактах.

Новые схемы: когда жертва звонит сама

Мошенники адаптируются. Как отметил Яковлев, сейчас все чаще используются схемы, при которых человек сам набирает номер афериста. Это могут быть СМС с просьбой перезвонить, письма на электронную почту, сообщения на сайтах знакомств.

Особенно коварна схема, о которой уже говорили коллеги: звонок от «службы доставки», затем сброс, СМС о взломе «Госуслуг» и просьба перезвонить по указанному номеру. В итоге жертва сама звонит мошенникам и выполняет их инструкции.

Чего еще опасаться

Весной активизировались мошенники, использующие тему доставки цветов и подарков. Просят код из СМС для подтверждения — классический обман. На сайтах знакомств тоже нужно быть осторожными: если собеседник сразу уводит вас в сторонний мессенджер и предлагает перейти по ссылке для оплаты, это почти гарантированно мошенник.

Еще одна популярная схема — звонки от якобы домофонных компаний или служб ЖКХ. Предлагают установить новые электронные ключи, запрашивают данные. Этим сейчас тоже активно пользуются аферисты.