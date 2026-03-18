В Татарстане льготы в музеях и театрах теперь можно подтверждать через MAX

Ходить в музеи и театры Татарстана для льготников станет проще. В республике запустили удобный цифровой сервис через национальный мессенджер MAX. Теперь студентам, пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью не нужно каждый раз доставать бумажные удостоверения, чтобы подтвердить свое право на скидку.

Как это работает? Все очень просто. Достаточно установить на телефон приложение MAX и зарегистрироваться — создать свой цифровой ID. Когда вы подходите к кассе, вместо того чтобы рыться в сумке в поисках студенческого или пенсионного, вы просто показываете кассиру QR-код на экране смартфона. Кассир сканирует его, и система сама за секунду проверяет, положена ли вам льгота.

Для самих учреждений это тоже огромный плюс. Сотрудникам театров, музеев и зоопарков больше не нужно тратить время на проверку подлинности документов. Система сделает всё за них. К тому же, технология надежная: QR-код обновляется каждые 30 секунд, его нельзя сфотографировать и передать другу, а зайти в приложение можно только по отпечатку пальца или лицу. Это защищает личные данные и исключает обман.

Особенно это удобно в высокий сезон, когда в кассах выстраиваются очереди. Теперь процесс покупки льготного билета займет буквально пару секунд.

Чтобы подключить такую возможность, учреждению культуры нужно просто поставить на кассе устройство для считывания кодов и объяснить сотрудникам, как им пользоваться. Вся инструкция уже есть в специальном разделе для подключения сервисов MAX.

Нововведение работает в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», цель которого — сделать путешествия и культурный отдых доступнее для всех с помощью современных технологий.