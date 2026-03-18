На подготовку к паводку в Татарстане направили полмиллиарда рублей

18 марта 2026  17:29

В Татарстане подвели итоги подготовительных мероприятий к паводковому сезону 2026 года. Суммарные затраты на эти цели превысили 513 млн рублей. Об этом сообщил замминистра по делам гражданской обороны и ЧС республики Николай Суржко.

По его словам, общая сумма финансирования составила 513,3 млн рублей. В рамках подготовки был проведен ремонт 30 гидротехнических сооружений, включая дамбы, плотины и шлюзы. На эти работы израсходовали 130,4 млн рублей.

Значительная часть средств пошла на приведение в порядок водных артерий. На расчистку и углубление русел рек выделили 81,7 млн рублей, а на спрямление русел — еще 129 млн рублей. Также проводились работы по берегоукреплению на двух участках, на что потратили 8,2 млн рублей.

Кроме того, порядка 106 млн рублей направили на обслуживание водопропускных труб — их ремонт, установку и очистку затронул 11,6 тыс. объектов. Еще 57,1 млн рублей израсходовали на прочие мероприятия на семи проблемных участках.

Для защиты населения в случае ухудшения обстановки в республике подготовили около 163 пунктов временного размещения и сформировали необходимый резерв материальных ресурсов.

