Росреестр Татарстана разъяснил порядок газификации жилых домов в СНТ

news_top_970_100
Республика
18 марта 2026  15:57

В республике продолжается программа догазификации, в рамках которой газ бесплатно подводят до границ садовых участков с жилыми домами. Дальнейшие работы внутри участка проводятся за счёт собственника.

Для участия в программе необходимо соблюдение трёх условий: СНТ должно находиться в границах населённого пункта; сам населённый пункт должен быть уже газифицирован либо подключение предусмотрено планом на текущий год; право собственности на жилой дом должно быть официально зарегистрировано.

Если право ещё не оформлено, владельцу нужно подать в Росреестр заявление о кадастровом учёте и регистрации, приложив техплан и документ на участок. Если на участке стоит садовый дом с назначением «нежилое», его необходимо перевести в жилой статус. Дом должен соответствовать строительным нормам и быть пригодным для круглогодичного проживания.

Окончательное решение о соответствии принимает местный исполком. В случае положительного заключения он сам направляет документы в Росреестр для изменения назначения строения.

news_right_column_240_400
Новости
Смотровая площадка Центра семьи «Казань» откроется после зимы 20 марта
В Татарстане по нацпроекту построят тротуары на 11 участках дорог и добавят освещение
В Татарстане учат молодежь распознавать обман
В Казани перекроют три улицы из-за праздников «Рамазан Фест» и Навруз
Кибербезопасность: как банки и регуляторы защищают деньги граждан
В РТ работает сайт для желающих служить в Войсках беспилотных систем
В Татарстане платные трассы все чаще выбирают водители