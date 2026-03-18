Росреестр Татарстана разъяснил порядок газификации жилых домов в СНТ

В республике продолжается программа догазификации, в рамках которой газ бесплатно подводят до границ садовых участков с жилыми домами. Дальнейшие работы внутри участка проводятся за счёт собственника.

Для участия в программе необходимо соблюдение трёх условий: СНТ должно находиться в границах населённого пункта; сам населённый пункт должен быть уже газифицирован либо подключение предусмотрено планом на текущий год; право собственности на жилой дом должно быть официально зарегистрировано.

Если право ещё не оформлено, владельцу нужно подать в Росреестр заявление о кадастровом учёте и регистрации, приложив техплан и документ на участок. Если на участке стоит садовый дом с назначением «нежилое», его необходимо перевести в жилой статус. Дом должен соответствовать строительным нормам и быть пригодным для круглогодичного проживания.

Окончательное решение о соответствии принимает местный исполком. В случае положительного заключения он сам направляет документы в Росреестр для изменения назначения строения.