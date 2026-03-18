В Татарстане по нацпроекту построят тротуары на 11 участках дорог и добавят освещение

18 марта 2026  15:27

В 11 районах республики обустроят пешеходные дорожки общей протяжённостью более 11,5 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» для повышения безопасности движения, сообщили в Миндортрансе РТ.

Также запланировано устройство искусственного освещения на 62 участках региональных дорог (91,2 км) в 27 районах, проходящих через населённые пункты. Дорожники установят искусственные неровности вблизи школ и соцобъектов, на примыканиях второстепенных дорог.

Продолжается формирование перечня участков для монтажа металлического барьерного ограждения и нанесения осевой разметки с шумовым эффектом. В прошлом году такая разметка появилась на 31 участке общей протяжённостью более 21 км.

