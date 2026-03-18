В Татарстане учат молодежь распознавать обман

В республике уже несколько лет работают программы, которые через творчество и образование помогают молодым людям не попадаться на удочку аферистов. Подробнее об этом рассказала на пресс-конференции, посвящённой борьбе с мошенничеством, руководитель проектов «Академии творческой молодёжи РТ» Нургуль Сансызбаева.

Один из ключевых проектов — образовательная программа «Конструктивный диалог». Её команды выезжают в школы, вузы и ссузы по всему Татарстану. В формате кейс-чемпионатов и лекториев молодёжи рассказывают о схемах мошенников, учат распознавать манипуляции и развивать критическое мышление. Важно, что в работу вовлекают не только самих подростков, но и их родителей, тренеров — всех, кто формирует среду вокруг молодого человека.

Конкурс помощников и «Сценарт»

Ещё одна важная инициатива — конкурс на должность молодёжного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии РТ. Ребята проходят обучение, глубоко погружаются в темы безопасности и потом сами становятся проводниками знаний в своих сообществах.

С 2024 года работает конкурс сценаристов «Сценарт». Участники учатся сценарному мастерству у федеральных экспертов, а специалисты по профилактике экстремизма и мошенничества объясняют, как правильно раскрывать эти сложные темы в творчестве. Итог — небольшие пьесы, которые потом ставят театральные коллективы по всей республике.

За два года молодые авторы написали более 100 сценариев, и столько же спектаклей уже поставлено в Татарстане. В этом году географию расширили — проект вышел на уровень Приволжского федерального округа.

Форум «Конструктив» и гранты

Ежегодно в округе проходит форум «Конструктив». Это площадка для дискуссий экспертов по профилактике экстремизма и мошенничества. Здесь не только обсуждают проблемы, но и создают методические рекомендации для дальнейшей работы. В программе форума — грантовые конкурсы, синематологи (разбор фильмов), театральные постановки и другие интерактивные форматы, которые помогают раскрыть сложные темы доступно и увлекательно.

Как принять участие

До 30 марта открыта заявочная кампания на конкурс «Сценарт». Подать заявку можно на сайте АТМ РТ. Это шанс для молодых авторов не только проявить себя, но и внести реальный вклад в безопасность общества.

Творчество, образование и живое общение — такие инструменты оказываются порой эффективнее сухой статистики и строгих предупреждений. В Татарстане это поняли и уже несколько лет успешно используют.