Почти 700 тыс. татарстанцев установили самозапрет на кредиты

18 марта 2026  16:47

В Татарстане продолжает расти число граждан, использующих механизм добровольной блокировки на получение займов. По информации замминистра цифрового развития республики Альберта Яковлева, на данный момент различные виды самозапретов оформили уже более 690 тысяч жителей.

Подавляющее большинство (643,5 тыс. человек) активировали услугу через портал «Госуслуги». Ещё 47,8 тыс. татарстанцев предпочли обратиться в офисы МФЦ.

Параллельно действует услуга по блокировке оформления сим-карт, однако спрос на неё значительно скромнее: ей воспользовались 15,3 тыс. граждан. Некоторые жители меняют свои решения: 17,1 тыс. человек сняли кредитный запрет, а 1,7 тыс. — отменили блокировку на сим-карты.

Как пояснил Яковлев, все эти сервисы направлены на противодействие мошенникам. Даже в случае успешного психологического воздействия на жертву, злоумышленники не смогут оформить на неё кредит или зарегистрировать новую сим-карту, если стоит соответствующий запрет.

