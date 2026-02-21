Эксперты: Татарстан заслуженно вошел в топ-5 рейтинга качества жизни АСИ

21 февраля 2026  12:11

По итогам 2025 года республика заняла четвёртое место в Национальном рейтинге качества жизни, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Тюменской области. Рейтинг, который АСИ формирует с 2021 года, основан на данных статистики, геоаналитики и опросах почти 345 тысяч человек — с особым вниманием к молодёжи, многодетным и людям с инвалидностью.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала попадание в топ-5 показателем устойчивой управленческой модели. По её словам, успех Татарстана — в диверсифицированной экономике, развитой промышленности и инфраструктуре, а также в системной работе с человеческим капиталом.

Экономист Мунир Гафиятуллин связал высокую позицию с эффективной политикой властей и ростом инвестиций, а депутат Госдумы Максим Топилин добавил, что результат отражает сочетание грамотного управления и инициативы жителей.

Эмиль Губайдуллин подчеркнул важность профориентации: уверенность молодёжи в будущем и качественное образование становятся основой для долгосрочного развития. Эксперты сходятся во мнении: успех республики — не случайность, а итог системной работы, где человек и комфортная среда — в центре политики.

