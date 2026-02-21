Татарстан обновил рекорд по числу компетенций на чемпионате «Профессионалы»

В республике завершился региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы», который проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году соревнования охватили 352 направления — это абсолютный максимум за всю историю проведения.

Как рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, в 2025 году перечень компетенций был расширен на 26 позиций. Среди новинок — зоотехника и цифровая трансформация. Годом ранее участники соревновались по 329 направлениям.

Всего в чемпионате приняли участие 6392 человека, из них 1932 конкурсанта (включая 639 юниоров). За состязаниями следили почти 2 тысячи экспертов-наставников, а также индустриальные и методические специалисты. Помогали в организации более 1,4 тысячи волонтёров.

Лучшие участники представят Татарстан на итоговом межрегиональном этапе. Финалы пройдут в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В прошлом году в них участвовали 52 конкурсанта.

Региональный этап проходил с 17 ноября по 20 февраля на 70 площадках в 23 городах и районах республики.